Діджиталізація відкриває доступ до архіву українським та світовим кінематографістам

Командою «Група Кінотрон» було оцифровано 200 унікальних кіноплівок, створених в перші роки Незалежності України. З результатами роботи можна ознайомитись на створеній окремій сторінці відеоархіву на сайті «Національної кінематеки України». Тут викладені оцифровані документальні фільми. Переглянути їх можуть усі охочі. Невдовзі відбудуться перші покази віднайдених фільмів на міжнародних кінофестивалях.

«Ці фільми мають унікальну історичну цінність, і тепер частина нашої кіноспадщини є доступною для українського суспільства. Але, на жаль, це лише певний відсоток від всієї колекції, адже в архівах Національної кінематеки зберігається ще кілька тисяч неоцифрованих плівок. Деякі з оцифрованих нами фільмів були забуті, або втрачені, адже у 1990-ті український кінематограф переживав нелегкі часи. І зараз ми знов перевідкриваємо їх та робимо доступними для перегляду», – розповіла продюсерка проєкту Люба Кнорозок.

Діджиталізація відкриває доступ до архіву українським та світовим кінематографістам. У планах команди – публічні покази оцифрованих картин. Серед обраних фільмів є, зокрема, серія картин про митців українського авангарду, які й самі є експериментальними творами кіномистецтва; альманахи, присвячені історії України; документальна картина про історію кримських татар; кінохроніка; картина «Вартові незалежності», яка розповідає про російську окупаційну політику щодо Криму вже в роки напередодні відновлення державності України, та десятки інших.

Проект відбувся за підтримки Українського культурного фонду. В рамках цієї ж програми Культурна спадщина група дослідників розпочала роботу з каталогізації цього архіву кілька років тому. Архів до цього часу зберігався у неналежних умовах. На початку 1990-х років на базі «Київнаукфільму» виникли дві студії: «Укранімафільм» та «Національна кінематека України». Наприкінці 1990-х виробництво фільмів практично припинилося, невдовзі кіностудія опинилася на межі банкрутства. Плівки було збережено на території «Національної кінематеки України». Коли «Група Кінотрон» почала роботу над проєктом у 2021 році, спочатку в кіноархіві було віднайдено понад 11 тисяч одиниць кіноплівки та створено каталог. Тепер стали доступними і цифрові копії картин.