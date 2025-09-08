Кошти треба отримати до 15 листопада

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України спільно з Державною службою України у справах дітей створили інтерактивну мапу з переліком магазинів, де за програмою «Пакунок школяра» можна придбати речі для учнів, повідомляє «Освіторія».

Магазини, де можна витратити кошти допомоги

У міністерстві пояснили, що онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. На карті за допомогою фільтру можна обрати потрібну область та громаду. Їхній перелік не вичерпний, але перелік магазинів постійно оновлюватиметься.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні. Переглянути їхній перелік можна тут.

Скільки сімей вже отримали «Пакунок школяра»

Під час другого траншу профінансували виплати для майже 18 тисяч сімей. Станом 5 вересня допомогу нарахували понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

«Пакунок школяра» – одноразова виплата у 5000 грн на кожного першокласника.

Батьки можуть отримати її двома способами:

в повідомленні в Дії, якщо вони користуються цим застосунком;

через Пенсійний фонд України (ПФУ) після звернення із заявою про призначення такої допомоги.

Гроші зберігатимуться на спеціальному рахунку. Їх зарахують на Дія.Картку за 14 днів з моменту подання заяви. Отримати кошти за програмою «Пакунок школяра» можна не пізніше 15 листопада. Їх потрібно витратити впродовж 180 днів від отримання на картку, інакше вони повернуться в держбюджет.