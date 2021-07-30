Палата представників США схвалила законопроект про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти «Північного потоку-2».

Згідно із законопроект, як повідомляє посольство США в Україні, загальна сума виділених коштів становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн доларів більше, ніж в поточному році.

З цієї суми 125 млн доларів планують виділити на безпековову допомогу Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування», що на 10 млн. дол. більше, ніж у 2021 році.

Тепер цей законопроект має погодити та схвалити Сенат США та підписати президента США Джозеф Байден.

Раніше стало відомо, що Україна і США вже домовилися підписати три документи під час візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського. Вони стосуються космічної та оборонної галузі.

Сама зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського запланована на 30 серпня.