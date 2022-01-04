На скандальному відео дівчина справляє нужду біля пам’ятника Степану Бандері у Львові

У Львові виник скандал через відеоролик, на якому молода дівчина справляє нужду біля пам’ятника Степану Бандері. Судячи з усього, відео зняли раніше, оскільки на ньому помітні зелені крони дерев, однак у мережу воно потрапило лише 3 січня. Поліція уже почала проводити перевірку. За даними ЗМІ, на відео зафіксована 24-річна учасниця арт-колективу «Воїни Добра-і-Світла» Наталія Дерев’янко.

Скандальний відеоролик виклали на ресурсі Vimeo, але через кілька годин ролик став недоступним для перегляду. Втім, відео уже розлетілося мережею – на ньому дівчина справляє нужду біля пам’ятника Степану Бандері, при цьому на фоні лунає пісня «Батько наш – Бандера».

Для чого це відео виклали у мережу невідомо, але можливо автори відео хотіли спровокувати скандал саме на початку січня, бо 1 числа відзначають день народження Степана Бандери.

У львівській поліції ZAXID.NET повідомили, що після публікації цього відео поліцейські почали проводити перевірку. Цікаво, що площа перед пам'ятником перебуває під цілодобовим відеоспостереженням, але раніше про цей інцидент не повідомляли.

24 канал повідомляє, що авторкою відео була вказана Наталія Дерев’янко, яка у соцмережі Facebook веде сторінку з псевдо «Адольф Отченашкін». Вона уже поскаржилась, що після публікації відео на неї влаштували «інтернет-сафарі», вимагаючи вибачень. У профілі вказано, що дівчині 24 роки і вона родом з Києва.

Наталія Дерев’янко є учасницею арт-колективу «Воїни Добра-і-Світла». Восени вони знімали інший ролик біля пам’ятника Степану Бандері, де його намагались зрушити з місця. У вересні 2021 року на сторінці арт-колективу також оприлюднили фото дівчини у тому ж вбранні, що й на провокативному відео.

Також у вересні учасники цієї групи зняли провокативне відео у центрі Львова, на якому невідомий у рясі священика водить іншого чоловіка на шнурку. Незадовго до появи цього ролика мережею ширилось інше відео, де пранкер переодягнувся у рясу священика, однак чи цей пранкер також є членом цього гурту невідомо.