72-річного Уілтона Грегорі призначили кардиналом

В ніч на неділю, 29 листопада, Папа Франциск призначив низку нових кардиналів, в тому числі першого афроамериканця, Уілтона Грегорі – 72-річного архієпископа з Вашингтона. Про це повідомляє агенція Reuters.

Консисторія проходила в скороченому варіанті. Усі присутні, крім папи Франциска, були в масках, але повинні були зняти їх преклоняючи коліно перед понтифіком.

Архієпископ Вашингтона відомий як прихильник поміркованого крила католицької церкви. Зокрема, він вітає залучення до храмів парафіян з сексуальних меншин і підтримує расове та етнічне різноманіття в католицькій ієрархії.

Уілтон Грегорі публічно виступав на підтримку протестів за расову справедливість у США. Зокрема, він критикував розгін сльозогінним газом демонстрантів біля Білого дому в червні – через Дональда Трампа, який після цього пройшовся до церкви, аби сфотографуватись біля неї із Біблією.

Крім цього, в католицькій церкві в США Уілтон Грегорі відомий тим, що виступав за викорінення всередині церкви насильства над дітьми та запровадження сильніших покарань для священослужителів.

Крім Уілтона Грегорі, Папа Франциск призначив ще 12 кардиналів – з Італії, Мальти, Чилі, Руанди, Філіппін, Брунею та Мексики. Кардинал – найвищий титул священослужителів католицької церкви після Папи Римського, який, окрім всього, дає його власнику шанси в майбутньому стати новим Папою.

Четверо з призначених кардиналів старше 80 років, частину з них призначили за допомогою відеозв'язку. Вперше в історії серед нових кардиналів виявилися представники Брунею та Руанди. Це ще більше скоротило розрив за географічною ознакою в кардинальському середовищі, де завжди була перевага європейських країн.

В 2013 році, коли Франциск вступав на Святий Престол, на частку Європи припадало 52% кардиналів, зараз їх 41%.