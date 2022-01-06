Папа Римський порадив не боятися обирати шлях усиновлення і йти на «ризик» усиновлення дітей

Папа Римський Франциск критично висловився щодо людей, які обирають домашніх тварин замість дітей. Під час щотижневої аудієнції Папа Франциск говорив про усиновлення, інформує RMF.FM.

Папа Римський сказав, що у світі багато дітей, які чекають усиновлення і не варто боятись обирати шлях усиновлення.

«Скільки дітей у світі чекають, коли хтось про них почне піклуватись! Скільки подружніх пар бажають бути батьками, але не можуть цього зробити з біологічних причин; або, хоч і вже мають дітей, але хочуть поділитися сімейною любов’ю з тими, кого її обділили. Не треба боятися обирати шлях усиновлення, йти на "ризик" усиновлення дітей. Сьогодні з сирітством пов’язаний певний егоїзм», – сказав Папа.

Понтифік наголосив, що відмова від дітей і заперечення батьківства та материнства применшує нас позбавляє людяності.

«Багато подружніх пар не мають дітей просто тому, що вони не хочуть їх, або тому, що у них є одна або кілька дітей. Але замість дітей у них є дві собаки та дві кішки. І це заперечення батьківства і материнства применшує нас, позбавляє людяності. Таким чином культура старіє і позбавляється людяності, тому що втрачається багатство батьківства і материнства, страждає батьківщина», – додав Папа Римський Франциск.

Він також закликав своїх слухачів подумати про усиновлення. За словами Франциска, усиновлення – це ризик, але ще більшим ризиком є не мати дітей узагалі.

«Людям, які одружуються, варто подумати про усиновлення дітей, бо вони закриють вам очі, вони будуть черпати з вас, щоб будувати майбутнє. І якщо ви не можете мати дітей, подумайте про усиновлення: мати дітей ризиковано, чи то природним шляхом, чи то шляхом усиновлення, але ще більший ризик – це не мати їх, заперечувати батьківство, заперечувати материнство, справжнє чи духовне. Чоловікові та жінці, які не розвивають почуття батьківства і материнства, бракує чогось принципового, істотного. Будь ласка, подумайте про це», – підсумував понтифік.