У неділю, 4 квітня, Папа Римський Франциск, у своїй традиційній Великодній промові, серед іншого, закликав «звільнити в'язнів війни на сході України».

Святкова меса з нагоди Великодня зазвичай проводиться перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані, але цього року Франциск відправив службу лише перед обмеженою групою людей – із метою не допустити поширення коронавірусної хвороби.

Свою ж промову в базиліці Святого Петра Папа Франциск присвятив найбільш вразливим верствам населення, хворим на Covid-19, мігрантам, а також людям, які постраждали у війнах.

«Пандемія все ще триває, соціально-економічна криза є дуже серйозною, зокрема для найбідніших верств населення, незважаючи на це – "скандально-збройні" конфлікти не припиняються, а військові арсенали зміцнюються», – зазначив він.

Окремим пунктом, під час промови понтифік закликав «звільнити в'язнів конфліктів в Україні та Нагірному Карабасі».

Щодо пандемії, то Папа, віддавши шану лікарям та медсестрам на передовій, нагадав, що "вакцини є важливим інструментом у цій боротьбі".

«Тому в дусі інтернаціоналізму вакцин я закликаю все міжнародне співтовариство до спільних зобов'язань з метою подолання затримок у їх розподілі та сприяння їх поширенню, зокрема в найбідніших країнах», – заявив він.

У всьому світі, наголосив він, «пандемія, на жаль, різко збільшила кількість бідних і відчай тисяч людей».

Також у своєму посланні Франциск закликав до солідарності в розподілі вакцин у світі. На його думку, світова спільнота повинна «подолати затримки із запезпеченням вакцинами та солідарно ділитися ними, особливо з бідними країнами».