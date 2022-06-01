Папа Римський закликав не використовувати зерно з України як зброю
У своєму зверненні понтифік не уточнив, хто саме блокує постачання українського зерна
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Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів. Про це повідомляє Vatican News.
«Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах», – сказав папа Франциск.
Понтифік закликав докласти максимальних зусиль для вирішення цієї проблеми.
«Звертаюся з палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні», – закликав понтифік, не уточнивши, хто саме блокує постачання українського зерна.
Від початку війни російські кораблі блокують українські порти, перешкоджаючи проходженню експорту через Чорне та Азовське моря.
Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем. Блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.
Минулого тижня в МЗС РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.
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