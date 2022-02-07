Танцювальна пара працює разом із 2018 року та принесла Україні вже чимало міжнародних перемог

Танцювальна пара Вероніка Мишко – Ерл Вільямсон із ужгородського клубу спортивного танцю «Грація» вибороли «золото» на Кубку України із танцювального спорту 2022 у категоріях «Латина» і «Стандарт». Про перемогу танцюристів повідомляється на офіційному сайті Всеукраїнської федерації танцювального спорту.

Національний Кубок України 2022 з танцювального спорту серед дорослих і професіоналів відбувався протягом 5-6 лютого у Конча-Заспі. Ужгородка Вероніка Мишко у парі з Ерлом Вільямсом стали чемпіонами України уже увосьме.

Нагадаємо, пара працює разом із 2018 року, з того часу Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон принесли Україні четверте місце Чемпіонату світу (2018), бронзу Чемпіонату Європи (2019), у 2020 році – були срібними призерами Європи, а у 2021 році привезли в Ужгород золоту нагороду із Чемпіонату Європи та вибороли друге місце на Чемпіонаті світу у програмі 10 танців.