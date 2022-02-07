Юлія Джима припустилася двох промахів на стрільбі стоячи

Українська біатлоністка, лідерка жіночої збірної Юлія Джима посіла 10 місце в індивідуальній гонці на зимовій Олімпіаді в Пекіні. З двома промахами вона програла 1:21,7 хвилин німкені Деніз Германн, яка виграла забіг. Інша українка Ірина Петренко відстрілялася чисто та посіла 11 місце.

Особливістю індивідуальної гонки в біатлоні є те, що в ній немає штрафних кіл та додаткових патронів, а за кожен промах спортсменам нараховують по хвилині штрафу. Тому чиста стрільба тут є особливо важливою. 29-річна Ірина Петренко стала однією з двох біатлоністок, які відстрілялися чисто на всіх вогневих рубежах, проте через не найкращу швидкість (49-а серед усіх учасниць забігу) вона фінішувала лише 11-ою. Натомість 31-річна Юлія Джима з двома промахами на стійках посіла 10 місце. Вона показала 10 швидкість ходу на дистанції.

Загалом в індивідуальній гонці стартували 87 спортсменок. Золоту медаль у змаганні з одним промахом виграла 33-річна Деніз Германн. Це її перша олімпійська медаль в індивідуальних змаганнях – у 2014 році вона здобула бронзу в естафеті.

Срібло – у 28-річної француженки Анаїс Шевальє-Буше, яка теж припустилася одного промаху. Бронзу з двома промахами виграла 31-річна норвежка Марте Ольсбу-Ройселанн, яка є лідеркою загального заліку поточного розіграшу Кубка світу з біатлону. Два дні тому вона виграла золото у змішаній естафеті разом з Тіріль Екгофф, Тар’єй Бо та Йоганнесом Бо.

Ще одна українка Валентина Семеренко знялася з гонки після другого вогневого рубежу: через занадто холодне повітря їй стало важко дихати і знадобилася допомога лікарів. 36-річна українка є найбільш досвідченою учасницею Олімпіади в Пекіні – для неї це вже п’яті Ігри в кар’єрі. У 2014 році на Олімпіаді в Сочі вона разом з Оленою Білосюк (Підгрушною), Юлією Джимою та сестрою Вітою Семеренко виграла жіночу естафету.

До слова, ще одна українка Дарія Блашко не стартувала в індивідуальній гонці, оскільки напередодні отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Раніше позитивний тест на коронавірус здала й Олена Білосюк, через що 7 лютого до Пекіна екстрено прибула Анастасія Меркушина.

Біатлон – один з небагатьох зимових видів спорту, де українці можуть претендувати на високі позиції. Індивідуальна гонка серед жінок – другий біатлонний забіг на Олімпіаді після класичної змішаної естафети, яка відбулася 5 лютого. Там Юлія Джима, Валентина Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний посіли 13 місце з 20. 8 лютого в індивідуальній гонці позмагаються чоловіки.