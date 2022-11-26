Парафінова піч може нагріти кімнату без використання електроенергії

Перед настанням холодного сезону більшість українців хвилювались про відсутність газу і запаслись електричними обігрівачами. Вітм зараз, коли вдома годинами немає електроенергії, то на звичний обігрівач залишається хіба дивитись. Втім існують альтернативні методи обігріву дому за відсутності електропостачання і ми розповідаємо про них у рубриці «Без світла». Зокрема, зараз пропонуємо більше дізнатись про парафінові печі – обігрівачі, які досить добре обігрівають приміщення, використовуючи при цьому парафін як паливо.

Які переваги у парафінової печі?

Головна особливість аткої печі – це те, що для своєї роботи вона використовує не електрику, а парафін. Тобто у разі вимкнення електропостачання парафінова піч зможе надалі гріти приміщення.

Тепло, яке дає такий парафіновий обігрівач, набагато приємніше, оскільки воно не таке концентроване. Тепло поширюється по кімнаті і вирівнює температуру в усіх частинах приміщення.

Крім того, завдяки парафіновій печі можна отримати опалення з високою продуктивністю без необхідності монтажу. Вам просто потрібно дістати обігрівач з упаковки та залити парафін у паливний бак.

Типи парафінових печей

Існує два типи парафінових обігрівачів і основна різниця між ними – необхідність підключення до електромережі.

Гнітові парафінові печі

Цей тип не потребує будь-якого електричного підключення і дуже простий у використанні. Треба лише наповнити бак паливом і він одразу запрацює. Якщо ви використовуєте такий обігрівач вперше, після заливки палива потрібно почекати принаймні півгодини щоб гніт добре просочився і не вигорів раніше свого часу.

Лазерні печі

Це інший тип парафінових печей. Ця модель вимагає електрики, оскільки вона має електронну систему для кращого контролю деяких аспектів опалення. Ці переваги пропонують кращий сервіс, ніж гнотні печі. Наприклад, мають електронне управління пальником, термостатом, функцією економії палива тощою Крім того, вони мають ту перевагу, що їх можна запрограмувати на використання в певний час доби та прийти додому в уже нагріту квартиру.

Як правильно користуватись парафіновою піччю

Для належного функціонування парафінових обігрвачів існують певні вимоги. Правильне розташування – одне з них. Ці обігрівачі виготовляються для опалення приміщень площею максимум 50 квадратних метрів. Оскільки парафін видає часом не дуже приємний запах, важливо, щоб приміщення провітрювалося. Зовсім недоцільно застосовувати його у ванних кімнатах чи спальнях, оскільки гази, що виділяються у високій концентрації, можуть бути токсичними.

Чищення – ще одна важлива умова, яку слід враховувати при використанні парафінових печей. Якщо обігрівачі не очищати з певною періодичністю, вони почнуть гірше працювати і зрештою зіпсуються. Загалом доглядати за таким обігрівачем доволі просто:

Тримайте кнопку живлення не більше 4 секунд, щоб не спалити пристрій;

В кінці зимового сезону нехай піч спалить весь парафін, щоб гніт висох і не застиг;

Якщо опір не спрацьовує, вам просто доведеться змінити його, відкривши корпус, витягнувши пошкоджений на новий.

Споживання парафінової печі

Чим вища потужність парафінового обігрівача, тим вище споживання. Залежно від потужності обігрівач може споживати від 0,13 до 0,30 л парафіну на годину. Загалом це вважається низьким рівнем споживання палива.

Де купити таку піч і паливо до неї?

Парафінові печі не дуже популярні, адже їх потрібно заправляти і це потребує трішки зусиль. Втім замовити таку піч можна, наприклад, з Китаю або десь у Європі. Вартість такої печі на AliExpress стартує від 3 000 грн. Парафін до обігрівача можна замовити онлайн.

За матеріалами сайту «Культура10»