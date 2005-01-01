Парасюк розповів про запропоновані йому $2 млн за перехід у коаліцію

Наразі Парасюк не входить до жодної політсили в парламенті

Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк розповів, що йому пропонували 2 млн доларів за вступ у коаліцію. Про це він розповів у ефірі телеканалу 112.

За словами Парасюка, гроші пропонували передати кількома платежами, а пропозицію він отримав від людини, яку «використали як телефон». «Я вам щиро скажу, що гроші мене не цікавлять», – зазначив Парасюк.

За його словами, йому «комфортно у скромності».

Водночас він не назвав прізвища людини, яка запропонувала йому гроші.

Раніше Володимир Парасюк опублікував свою електронну декларацію, в якій вказав смарт-годинник Samsung Gear S2 і зазначив, що це – подарунок від святого Миколая і не вказав його вартості. Згодом депутат заявив, що годинник насправді йому подарувала сестра.