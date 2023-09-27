Йдеться про несправні ракети, яким понад 30 років, але які Україна може використовувати як запчастини

Парламент Болгарії 27 вересня схвалив рішення про надання Україні ракет для радянських систем ППО С-300. Як повідомляє Sofia Globe, процедура ухвалення цього рішення проходила за «закритими дверима».

Зазначається, що дебати тривали понад три години, розпочавшись на відкритому засіданні, а потім перейшовши за закриті двері, щоб заслухати начальника Міноборони адмірала Еміля Ефтімова та другого командувача ВПС бригадного генерала Петьо Мірчева.

Потім парламент перейшов до наступного пункту порядку денного, залишивши точний результат голосування неясним, а віце-спікер Росіца Кірова його не оголосила. Також не було зрозуміло, чому голосування було закритим.

Про ухвалення рішення щодо передачі Україні непридатних ракет С-300 журналістам повідомив представник партії «Рух за права і свободи». Проросійська партія «Відродження» виступила проти цього рішення, а Болгарська соціалістична партія покинула залу засідань.

Напередодні адмірал Ефтімов заявив Болгарському національному телебаченню, що ракети С-300, які Болгарія поставить Україні, становлять від трьох до п'яти відсотків від загальної наявної кількості Болгарії, а озброєння, яке надала Болгарія, не впливає на боєздатність військових країни.

Росія закликала Болгарію відмовитися від цього рішення, мовляв, надання ракет Києву порушить угоду про військову співпрацю між Росією та Болгарією від 2002 роком.

Росія вийшла з майже всіх міжнародних договорів про контроль над озброєннями з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У травні 2023 року Росія денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі від 1990 року.

Болгарія надає військову допомогу Україні з грудня минулого року згідно з рішенням парламенту.

Як інформував ZAXID.NET, 26 вересня болгарські парламентарі від партій ГЕРБ-ОДФ, «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» та «Рух за права і свободи» внесли законодавчу ініціативу про передачу Україні непридатних зенітних ракет С-300, щоб українці привели їх до належного стану і використовували у протиповітряній обороні.