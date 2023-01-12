Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували іноземний легіон добровольців

У четвер,12 січня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №8098 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «за» проголосував 321 депутат.

Гончаренко зазначив, що у попередніх редакціях законопроекту вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ, але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України: до таких належить, наприклад, полк «Азов».

«У зв'язку з цим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку «Азов», не мали змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені», – наголосив нардеп.

Своєю чергою, як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Крім того, військові, які проходять службу у підрозділах, що утворилися при Нацгвардії України, відтепер мають підпадати під квоту імміграції, встановлену Кабінетом міністрів України.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували іноземний легіон добровольців. Усім, хто хоче до нього вступити, в'їзд у країну максимально спрощено. Президент Володимир Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі.