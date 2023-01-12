Порядок надання статусу учасника бойових дій має визначити Кабінет міністрів

Верховна Рада України затвердила в цілому законопроект, згідно з яким статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, а воювали як добровольці. Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроект №7322 підтримали 310 депутатів.

Ним дозволено визнавати учасниками бойових дій цивільних, які не вступили до лав ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ або інших військових формувань чи правоохоронних органів, але брали безпосередню участь у бойових діях. Відповідний порядок надання статусу учасника бойових дій має визначити Кабінет міністрів.

Рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно забезпечували захист держави, прийматиметься Міжвідомчою комісією, що діє при Міністерстві у справах ветеранів України. Підставою для надання такого статусу може бути:

довідка, видана командиром військової частини або іншим керівником;

витяг із наказу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ про залучення людини до оборони України у зв'язку зі збройною агресією Росії.

Якщо ж цих документів немає, необхідні завірені нотаріально письмові свідчення не менш ніж трьох свідків, які підтвердять участь людини в бойових діях.

Закон передбачає, що добровольці, які отримали поранення та контузії, зможуть належати до людей з інвалідністю внаслідок війни. Крім того, сім'ї загиблих добровольців вважатимуться сім'ями загиблих захисників і захисниць України.

У Мінветеранів уже привітали ухвалення законопроєкту.

«Вже майже рік уся країна, мільйони громадян мужньо чинять спротив повномасштабній російській збройній агресії. Тому ухвалення цього закону сприятиме забезпеченню прав та інтересів захисників і захисниць, а також членів їхніх сімей», – зазначила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Статус учасника бойових дій дозволяє користуватися пільгами та гарантіями, зокрема згідно з законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».