Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в якому, зокрема, ідеться про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Відповідний законопроект парламент схвалив 1 грудня. Про це ідеться на сайті Верховної ради.

Відповідно до змін до закону, під час воєнного стану частина щорічної відпустки, відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин може бути надана не більше, ніж на 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше, ніж дві доби в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Зміни до закону розширюють перелік причин, коли військовим може надаватися оплачувана відпустка.