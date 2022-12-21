Президент підписав закон про відпустки для військових під час воєнного стану
Документ розширює перелік причин, коли бійцям можуть надати оплачувану відпустку
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в якому, зокрема, ідеться про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Відповідний законопроект парламент схвалив 1 грудня. Про це ідеться на сайті Верховної ради.
Відповідно до змін до закону, під час воєнного стану частина щорічної відпустки, відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин може бути надана не більше, ніж на 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше, ніж дві доби в один кінець.
Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Зміни до закону розширюють перелік причин, коли військовим може надаватися оплачувана відпустка.