Єгор Черняєв та українська делегація Парламентської асамблеї НАТО

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала російські злочини проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом, повідомив у понеділок, 22 травня, голова постійної делегації України в асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, Декларацію про визнання дій Росії в Україні геноцидом, а російського режиму рашизмом ухвалили на сесії Асамблеї в Люксембурзі.

«На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. […] Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані», – написав Чернєв.

Крім того, Парламентська асамблея закликала держави-учасниці НАТО публічно підтвердити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом Альянсу, і погодити кроки для її вступу, а також підтримала створення міжнародного трибуналу, який має розслідувати злочини Росії в Україні.

Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, а вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України. Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а в його створенні брала б участь ООН.

Нагадаємо, раніше Парламентська асамбеля Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії.