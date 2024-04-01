Чинний опозиційний мер Стамбула вдруге обійшов провладного кандидата

Партія чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана «Партія справедливості і розвитку» програла у місцевих виборах у Стамбулі – найбільшому місті країни. ПСР випередила опозиційна «Республіканська народна партія», від якої раніше балотувався чинний мер Стамбула Екрем Імамоглу, повідомило у неділю, 1 квітня, Reuters.

Під час місцевих виборів у Стамбулі, якій відбулися у неділю, 31 березня, за лідерство змагалися провладна партія ПСР та опозиційна СНР. За результатом підрахунку голосів Екрем Імамоглу обігнав ПСР на 10% та буде обраним мером Стамбула вже вдруге.

Поразка у Стамбулі стала найбільшою з моменту приходу ПСР до влади у 2002 році. Зазначається, що партія Ердогана все одно є залишається головуючою у турецьких містах – зокрема, у столиці країни Анкарі та ще у 15 великих населених пунктах Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган назвав поразку у Стамбулі «поворотним моментом». За його словами, ПСР буде працювати над помилками. Відповідно до часткових результатів, які оприлюднило турецьке агентство Anadolu, партія Ердогана та її союзник відмовилися від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах. Зокрема йдеться про міста Бурса та Баликесір.

У Стамбулі відповідно до результатів 92,92% відкритих виборчих урн, чинний мер міста Екрем Імамоглу отримав 50,92% голосів проти 40,05% за Мурата Курума – кандидата від провладної ПСР.

«Сьогодні ввечері 16 мільйонів мешканців Стамбула надіслали повідомлення як нашим суперникам, так і президенту», – заявив Екрем Імамоглу.

Що відомо про мера Стамбула

53-річний бізнесмен та політик Екрем Імамоглу балотувався у мери Стамбула в 2019 році від «Альянсу нації» – опозиційної коаліції. Тоді Імамоглу обійшов кандидата від партії Ердогана.

Наразі Екрем Імамоглу рекламується як один із головних конкурентів Реджепа Ердогана на прийдешніх президентських виборах у Туреччині. При тому, що сам Імамоглу не заявляв, що хоче стати президентом Туреччини, ЗМІ та політики розглядають його як ймовірного претендента від опозиції.

Цікаво, що з січня 2022 року мер Стамбула перебуває під судом за «образу посадових осіб виборчого процесу» та навіть отримав вирок – 2 роки, сім місяців та 15 днів позбавлення волі із забороною займатися політикою. Зазначається, що вирок суду ще не набув чинності, оскільки його ще не розглянув турецький та касаційний суд Туреччини.