Партія Нікола Пашиняна матиме конституційну більшість та формуватиме уряд Вірменії

Партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» розгромно перемогла на дострокових парламентських виборах із результатом 53,93%.

Центральна виборча комісія порахувала 100% голосів, передає «Радіо Свобода». Так, партія Пашиняна здобула впевнену перемогу – за неї проголосували 53,93% виборців. Водночас блок екс-президента країни Роберта Кочаряна «Вірменія» здобув лише 21,04%.

Блок «Честь маю» набрав 5,23%, партія «Процвітаюча Вірменія» отримала 3,96%, а партія «Республіка» – 3,04%. Інші набрали менше 2%. Явка на виборах склала 49,4%

Для того, щоб бути представленим в парламенті, блоку потрібно набрати як мінімум 7% голосів, а партії – 5%. Згідно з виборчим законодавством, в парламенті мають бути представлені мінімум три політичні сили. Це дає можливість увійти до парламенту політсилі, яка не пройшла бар’єр, однак набрала найбільшу кількість голосів.

Нікол Пашинян, своєю чергою, заявив, що його партія матиме конституційну більшість та формуватиме уряд країни.

Політична криза у Вірменії

З листопада 2020 року у Вірменії тривали акції опозиції, яка вимагала відставки Пашиняна. Його звинувачують у поразці на війні в Нагірному Карабаху, що тривала із серпня по листопад 2020-го. За її підсумками Вірменії довелося підписати мирну угоду на вигідних Азербайджану умовах.

Зокрема, Єреван віддав Баку фактично весь так званий пояс безпеки – це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни. Вони мали забезпечувати безпеку невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Ті райони НКР, які Баку вже зайняв, також залишаються під контролем Азербайджану.

Також політичне загострення сталося 25 лютого, коли відставки Пашиняна зажадали Збройні сили Вірменії. Сталося це після того, як звільнили першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Той раніше розкритикував слова прем'єра про неефективність російських ракетних комплексів «Іскандер».

Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту в країні й подав президенту клопотання про звільнення начальника Генштабу. Тоді на вулиці країни вийшли противники і прихильники прем'єра Пашиняна, а активісти заблокували будівлю парламенту.

Про свою відставку та оголошення дострокових виборів в країні Нікол Пашинян оголосив наприкінці квітня 2021 року.