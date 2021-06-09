Нікол Пашинян разом із дружиною Анною Акопян та сином Ашотом

Виконуючий обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий обміняти свого сина Ашота на всіх вірменських військовополонених в Азербайджані. Про це повідомила вірменська служба «Радіо Свобода».

Раніше Пашинян заявив, що «полонені пробачать те, що затримаються в полоні на місяць або два довше, але не пробачать непропорційні поступки». У відповідь екс-президент Вірменії Серж Саргасян запропонував йому віддати в полон свого сина в обмін на утримуваних в Азербайджані 20-25 солдатів.

«Я згоден. Я офіційно заявляю Алієву: пропоную свого сина в обмін на всіх полонених. А Сержу і Робіку, як фахівцям з торгівлі людьми, даю повноваження вести переговори з цього приводу. Якщо ви заробите на цьому кілька тисяч доларів, думаю, це не завадить вашій годівниці», – заявив Пашинян.

Син Нікола Пашиняна Ашот у Facebook одразу після заяви батька написав, що готовий виїхати в Азербайджан задля повернення військовополонених до Вірменії.

«Готовий відправитися в Азербайджан, в статусі заручника або будь-якому іншому статусі, за умови повернення вірменських військовополонених», – заявив він.

Досі точно невідомо, скільки військовополонених вірмен перебувають в Азербайджані, пише «Радіо Свобода». За даними Вірменії, в полоні залишаються близько 200 чоловік. Водночас Азербайджан заявляє, що на території їхньої країні залишаються 59 осіб, яких Баку не вважає військовополоненими і збирається судити.

Що відбувається у Вірменії

З листопада 2020 року у Вірменії тривали акції опозиції, яка вимагала відставки Пашиняна. Його звинувачують у поразці на війні в Нагірному Карабаху, що тривала із серпня по листопад 2020-го. За її підсумками Вірменії довелося підписати мирну угоду на вигідних Азербайджану умовах.

Зокрема, Єреван віддав Баку фактично весь так званий пояс безпеки – це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни. Вони мали забезпечувати безпеку невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Ті райони НКР, які Баку вже зайняв, також залишаються під контролем Азербайджану.

Також політичне загострення сталося 25 лютого, коли відставки Пашиняна зажадали Збройні сили Вірменії. Сталося це після того, як звільнили першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Той раніше розкритикував слова прем'єра про неефективність російських ракетних комплексів «Іскандер».

Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту в країні й подав президенту клопотання про звільнення начальника Генштабу. Тоді на вулиці країни вийшли противники і прихильники прем'єра Пашиняна, а активісти заблокували будівлю парламенту.