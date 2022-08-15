Українські сили спротиву нещодавно пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області, повідомив у неділю, 14 серпня, міський голова Іван Федоров.

«Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту “втомитись”, що рашисти не в силах його відновити вже другу добу», – написав Федоров у Telegram.

За його інформацією, від суботи в Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи, але жодного партизана так і не знайшли.

«Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога», – написав він.

Нагадаємо, що у нічз 13 на 14 серпня ЗСУ завдали черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.