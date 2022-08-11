Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що підрив моста біля Чонгару на адмінмежі України з окупованим Кримським півостровом не зупинив би наступ росіян, бо з Криму є багато сухопутних шляхів. Про це Резніков розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить "Все пропало, міст не підірвали!", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку», – заявив Резніков.

Резніков зазначив, що це «відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції». Він також додав, що питання Чонгару і розмінування моста буде розслідуватися після перемоги.

«Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Я був на ньому разом із генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності», – заявив міністр оборони.

За словами Резнікова, це питання військових, і вони «самі зацікавлені у проведенні такого розслідування».

Наразі СБУ і контррозвідка збирають і фіксують всі факти. Під час розслідування мають встановити, чи «мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи це була безглузда недбалість когось».

У березні у соцмережах поширювали інформацію, що начебто російські війська в перші дні повномасштабного вторгнення успішно окупували Херсонщину, тому що з українського боку розмінували адміністративну межу з Кримом.

На початку квітня мер Херсона Ігор Колихаєв у розмові з «Українською правдою» непрямо підтвердив факт розмінування перешийку напередодні вторгнення. У кінці квітня у Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на ці чутки і заявили, що до вторгнення міст був замінований.