ЗСУ у ніч на неділю 14 серпня атакували Антонівський міст

У Збройних силах України підтвердили нічні обстріли Антонівського мосту, який веде до окупованого Херсону. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє «Радіо Свобода».

«Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний [...]. Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку», – заявила вона.

За її словами, на тимчасово окупованій Херсонщині зараз переміщення важкої техніки та перевезення боєприпасів «надзвичайно ускладнені до неможливості».

«Ми продовжуємо уточнювати всі результати. Наразі ми спостерігаємо, як керівний склад російських сил використовує залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег, щоб відчувати себе у безпеці», – пояснила Гуменюк.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ повідомляли, що ЗСУ у ніч на неділю 14 серпня атакували Антонівський міст.

Антонівський міст з'єднує Херсон з лівобережжям. Загальна протяжність 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів. Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.