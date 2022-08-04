Вночі 4 серпня в районі Антонівського залізничного мосту в Херсоні пролунали вибухи

У ніч на четвер, 4 серпня, в районі Антонівського мосту в Херсоні пролунали вибухи. Крім цього українські війська також знищили росіян із технікою, які готувалися до переправи. Про це повідомило Стратегічне командування ЗСУ у Telegram та опублікувало відео.

«Попадання, схоже, були не тільки по самому мосту, а і по «гуманітарці і міндобривах», які розумово відсталі притягли для переправи через річку. Горіли і вибухали «ковдри з подушками» довго», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 27 липня ЗСУ завдали влучний удар по Антонівському автомобільному мосту в Херсонській області. Херсонський колаборант Кирило Стремоусов повідомив, що міст зазнав значних пошкоджень, рух по ньому неможливий. Колаборанти також визнали, що було завдано удар по залізничному мосту, який розташований приблизно за 6 км від автомобільного. Після ударів росіяни запустили біля Антонівського мосту кілька понтонних платформ. За інформацією «Української правди», напередодні росіяни заявили, що відкриють Антонівський міст для руху транспорту наступного тижня.

Антонівський міст з'єднує Херсон з лівобережжям. Загальна протяжність 1366 метрів, загальна ширина — 25 метрів. Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.

До слова, голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що в області окупанти посилюють фільтраційні процедури та перевірки.

«Визволення Херсонщини з кожним днем наближається, терор із боку російських загарбників щодо населення – єдиний інструмент для стримування протестних настроїв. Кількість повідомлень про посилення фільтраційних процедур на Херсонщині стабільно зростає. В передчутті наступу ЗСУ орки зачищають «тили», – написав в Telegram Соболевський.