Партнери з ІТ-коаліції передали Україні допомогу на 3,4 млн доларів
Серед переданого обладнання – ноутбуки, сканери та планшети
Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні 3,3 млн євро допомоги у рамках програми IT-коаліції. Про це у п’ятницю, 3 січня, повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.
Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3.3 млн євро, зокрема:
- 1 026 робочих місць для реєстру «Оберіг» – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів,
- 1 тис. ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ,
- обладнання для центру обробки даних ЗСУ,
- 20 тис. ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA,
- 3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.
Умєров зауважив, що ця допомога є частиною програми IT-коаліції, яка покликана допомогти ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Генеральний штаб ЗСУ анонсував створення нового роду військ – Кіберсили у структурі ЗСУ.