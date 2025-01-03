Допомога є частиною програми IT-коаліції

Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні 3,3 млн євро допомоги у рамках програми IT-коаліції. Про це у п’ятницю, 3 січня, повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3.3 млн євро, зокрема:

1 026 робочих місць для реєстру «Оберіг» – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів,

1 тис. ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ,

обладнання для центру обробки даних ЗСУ,

20 тис. ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA,

3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.

Умєров зауважив, що ця допомога є частиною програми IT-коаліції, яка покликана допомогти ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Генеральний штаб ЗСУ анонсував створення нового роду військ – Кіберсили у структурі ЗСУ.