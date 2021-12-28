Автобус виїхав через відбійник і пролетів близько 40 метрів вниз лісопосадки

Біля Тернополя на міжнародній трасі з дороги злетів пасажирський автобус. На щастя ніхто не постраждав, адже в момент ДТП в салоні пасажирів не було.

Аварія трапилася сьогодні, 28 грудня, близько 03:00 на об'їзній дорозі поблизу села Байківці. Водій автобуса Yutong намагався повернути з траси в напрямку Байківців. Проте не впорався з керуванням, автобус занесло і машина з'їхала в кювет. На щастя, в автобусі на момент ДТП пасажирів не було. Не постраждав і водій.

Але очевидцям все-таки довелося викликати рятувальників на місце пригоди. Адже автобус переїхавши металевий відбійник, проїхавши між деревами, скотився на 40 метрів вниз від дороги.

Прес-секретарка патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська повідомила ZAXID.NET про те, що в поліцію і рятувальну службу звернувся не водій, а прості очевидці, які вночі проїздили повз і побачили, що автобус знаходиться внизу за лісопосадкою.

«На щастя, в цій дорожній пригоді ніхто не постраждав. Пасажирів в автобусі на момент ДТП не було. Також коли патруль прибув на місце пригоди, то автобус був закритий і самого водія теж не було на місці», – додала Катерина Метельська. Коли водій з'явився, то патрульні поліцейські склали на нього протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП без постраждалих).

Допомогти водію витягнути автобус з кювету рятувальники прибули вже вранці. «28 грудня о 10:29 рятувальники залучались до ліквідації наслідків надзвичайної події, що трапилась на з’їзді з Тернопільської об’їзної дороги в напрямку с.Байківці. Співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели роботи по розчищенню шляху для автобуса від гілля дерев та за допомогою тягача Урал-КТЛ доправили транспортний засіб на автодорогу», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.