Двоє львівських патрульних – Олексій Левкут та його напарниця Ірина Кисиличин врятували від самогубства 23-річного львів'янина. Про цей випадок, у четвер, 29 липня, повідомила прес-служба поліції.

На гарячу лінію поліції з Одеси зателефонувала дівчина і повідомила, що її колишній бойфренд – 23-річний львів'янин, погрожує порізати собі вени. Дівчина не могла назвати точної адреси проживання хлопця, лише знала, що він мешкає на вул. О. Степанівни.

Патрульні одразу почали шукати будинок у якому живе хлопець, їм вдалося встановити номер будинку, під'їзд та квартиру. Однак юнака не було вдома. Поліцейські розповіли батькам хлопця у чому справа і ті, разом із правоохоронцями, почали шукати сина.

Час від часу юнак виходив на зв'язок телефоном і повторяв, що не хоче більше жити. Поліцейські вели з ними переговори. Врешті хлопця вдалося знайти на території однієї з шкіл, він встиг порізати собі руки. Поліцейські надали йому першу допомогу і передали медикам швидкої.