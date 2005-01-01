Поліція затримала у Львові п’яного таксиста без водійських прав

За кермом авто перебував п’яний водій без водійських прав

Вночі у середу, 3 січня, патрульна поліція Львова зупинила таксі на вул. Льняній за порушення ПДР. Як інформує прес-служба патрульної поліції Львова, за кермом авто перебував п’яний водій без водійських прав, а також пасажири, що почати пити алкоголь перед патрульними.

Як йдеться у повідомленні поліції, під час спілкування з інспекторами водій Daewoo Lanos помітно нервувався. Два пасажири, які також були в салоні автомобіля, вийшли та почали агресивно себе поводити і розпивати спиртні напої. На зауваження інспекторів не реагували, а тому на них винесли постанови за розпивання алкоголю в громадському місці.

Згодом патрульні перевірили водія в базі даних та з’ясували, що він є позбавленим права керування транспортними засобами на 1 рік за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Офіцери запропонували водію пройти перевірку на стан наркотичного сп’яніння, проте він відмовився. Під час оформлення адміністративних матеріалів, патрульні побачили в салоні автомобіля порізаний метал та попросили чоловіка пояснити звідки він.

Водій так і не зміг пояснити походження металу, а тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. На водія склали протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом. Після оформлення всіх адміністративних матеріалів осіб передали слідчим, які будуть встановлювати чи причетні дані особи до крадіжки металу.