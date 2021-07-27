Брагар заявив, що патрульні поліцейські вимагали від нього хабар

Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль депутата Верховної Ради від політичної партії «Слуга народу» Євгенія Брагара, а їх начальника – командира роти понизила на посаді. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на Нацполіцію.

«Службове розслідування завершено. Двом патрульним – догану, командиру роти – пониження, а командиру батальйону – зауваження», – сказав представник відомства.

Дисциплінарне стягнення застосовано до співробітників поліції через те, що вони порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори), керівництво покарано також за порушення інструкції.

Після виконання дисциплінарного стягнення вони повернуться до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків.

Як інформував ZAXID.NET, 3 липня, о 22:00 в Дарницькому районі Києва поліцейські через порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry за кермом якого перебував народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар. Під час перевірки поліція запідозрила, що народний обранець перебуває у наркотичному сп’янінні.

Депутат інформацію правоохоронців спростував. Він також заявив, що насправді відмовився давати хабар патрульним поліцейським після того, як його автомобіль зупинили правоохоронці.

Після розголосу в ЗМІ Нацполіція відсторонила від посади поліцейських, які зупинили автомобіль Брагара і їх керівників на час службового розслідування.