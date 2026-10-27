На Lviv Fashion Week, що тривав з 23 до 25 жовтня, відбулися інклюзивні покази за участі людей з ампутаціями, серед яких були пацієнти центру UNBROKEN. Подіум став простором, де мода зустрілася з історіями стійкості, відновлення та сили. Образи для учасників показів створили українські дизайнери Marta Striletska, Andreas Moskin, Olesya Marchuk та VOZIANOV. Це не вперше моделі на протезах беруть участь у модних показах. У травні 2026 року також в межах Lviv Fashion Week Федір Возіанов представив колекцію AMPUTATIONS.