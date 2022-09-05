Тисячі поранених: і діти, і дорослі. Всі ці українці за півроку опинилися у лікарнях в тилу із різними травмами. Когось довелося рятувати і заново вчити ходити, комусь довелося пройти кілька етапів операцій аби повернутися до нормального життя. Хтось втратив кінцівку і тепер починає все з «нуля». А ще діти, з ними найважче.

У вечірньому стрімі на YouTube-каналі ZAXID.NET двоє львівських хірургів – Віталій Колодій та Олександр Калінчук. Після повномасштабного вторгнення вони щодня працюють над порятунком поранених із мінно-вибуховими травмами. Про їхній досвід, переживання та робочий день говоритиме Ірина Папірник, під час стріму о 18:00 на YouTube-каналі ZAXID.NET.