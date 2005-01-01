Павло Жебрівський подав у відставку з посади Донецької ВЦА

Павло Жебрівський подав у відставку

В понеділок, 11 червня, очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав прохання про відставку.

Про це Жебрівський повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook. Посадовець прозвітував про результати своєї трирічної діяльності і подякував усім за співпрацю та розуміння.

«У суботу я зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!», — написав Павло Жебрівський.

У свою чергу, депутат Краматорської міськради Володимир Ржевський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що новим очільником Донецької ОЦА може стати заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Юрій Гримчак. Нагадаємо, що Жебрівський є колишнім головою антикорупційного управління Генеральної прокуратури України та екс-депутатом 6-го скликання від блоку «Наша Україна - Народна Самооборона». Він був призначений головою Донецької військово-цивільної адміністрації 11 червня 2015 року.