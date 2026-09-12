Масло можна замінити іншим, без втрати смаку та текстури

Під час приготування курячого паштету зазвичай використовують масло, яке надає страві ніжної текстури. Однак замість цього інгредієнта можна додати інший продукт без втрати смаку та консистенції. Pixel Inform розповідає, чим можна замінити масло в паштеті.

Що додати до паштету замість масла?

Основним замінником масла у паштеті є сало. На 500–600 грамів курячої печінки візьміть 100–150 грамів сала, яке слід нарізати на невеликі шматочки й перекласти в розігрітий казан або каструлю з товстими стінками. Туди ж варто відправити й овочі.

Через 2–3 хвилини обсмажування можна додати в каструлю і печінку, зменшити вогонь до мінімуму та тушкувати все разом близько 20–25 хвилин.

Після цього дочекайтеся, поки всі інгредієнти охолонуть, і за допомогою блендера перетворіть їх на однорідну масу.

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