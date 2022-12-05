Чоловік обігрівав помешкання саморобним спіральним обігрівачем

У ніч на понеділок, 5 грудня, 69-річний мешканець Трускавця загинув від удару струмом від електричного обігрівача. Чоловік обігрівав помешкання саморобним пристроєм.

Як повідомили в Трускавецькій міськраді, трагедія сталася уночі на понеділок на вул. Бойківській. 69-річний мешканець Трускавця у своєму домі користувався саморобним спіральним обігрівачем. Під час його експуатації чоловік доторкнувся до пристрою та отримав смертельне ураження електричним струмом.

У місцевій поліції відзначили зростання кількості випадків ураження струмом за останній час. У зв’язку з цим мер Трускавця Андрій Кульчинський доручив керівникам підрозділів проводити інформаційну кампанію з мешканцями та головами ОСББ щодо роботи з генераторами та електричними приладами обігріву.