Вбивство сталося 3 серпня 2024 року у селі Шпанів Рівненського району

Острозький районний суд виніс вирок 67-річному Володимиру Ніколаєву за умисне вбивство дружини. Чоловік більше 30 разів вдарив потерпілу ножем, після чого намагався втекти на своєму автомобілі в іншу область. Дорогою туди він потрапив в аварію – поліцейські знайшли в легковику обвинуваченого закривавлений ніж, відтак пенсіонер зізнався у злочині. За скоєне йому призначили 13 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 7 березня, злочин стався ввечері 3 серпня 2024 року у селі Шпанів Рівненського району. Близько 23:00 пʼяний Володимир Ніколаєв під час конфлікту з дружиною схопив ніж, і 32 рази вдарив потерпілу у шию і тулуб. Після цього він залишив закривавлену жінку у ванній, а сам сів в автомобіль Volkswagen Caddy, і втік. На трасі Київ – Чоп обвинувачений виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF. Володимира Ніколаєва без свідомості госпіталізували в реанімацію. Під час огляду його автомобіля слідчі виявили ніж зі слідами крові.

Володимир Ніколаєв зізнався у злочині. Він розповів, що проживав із дружиною близько 45 років, за цей час його неодноразово притягали до відповідальності за домашнє насильство. Проте обвинувачений вважає, що у цьому не було його вини, а це нібито жінка мала намір його «доконати». Зазначив, що раніше вживав спиртне й між ними часто виникали сварки з приводу релігійних переконань і батьківщини дружини.

Обвинувачений також розповів, що у день злочину під час чергової сварки він вихопив ножа із рук дружини й почав її бити. Коли потерпіла вже не дихала, він переодягнувся, помився, вийшов з будинку і сів у Volkswagen Caddy з наміром поїхати в Карпати, щоб розбитися. Він також зазначив, що перерізав собі в автомобілі руку, аби закінчити життя самогубством.

Син загиблої розповів у суді, що батько постійно їздив на заробітки вахтовим методом і його по пів року не було вдома, а коли він повертався – влаштовував запої та сварки, які всі були змушені терпіти. Діти просили потерпілу розійтися з обвинуваченим, проте вона лишалася з ним у стосунках. Чоловік зауважив, що його батько більше ніколи не повинен контактувати з вільними людьми.

Суддя Володимир Назарук визнав Володимира Ніколаєва винним за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та призначив 13 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.