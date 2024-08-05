На тілі потерпілої були 32 колото-різані рани

Вранці 4 серпня житель села Могиляни Рівненського району знайшов убитою 65-річну сусідку. Правоохоронці підозрюють у злочині чоловіка потерпілої, який того ж дня потрапив у ДТП і мав при собі закривавлений ніж.

Як повідомили 5 серпня у поліції області, близько 08:40 мешканець села Могиляни зайшов до будинку сусідки, де побачив її бездиханне тіло. Чоловік викликав на місце події правоохоронців, які під час огляду загиблої виявили на її шиї та тулубі 32 колото-різані рани, декілька з яких – проникаючі.

Поліцейські з’ясували, що 67-річний чоловік убитої близько 5:30 того ж дня скоїв ДТП на трасі Київ – Чоп, неподалік села Вересневе. Керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF. Водія фургона без свідомості госпіталізували в реанімаційне відділення з політравмою. Під час огляду його автомобіля слідчі виявили ніж зі слідами крові.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.