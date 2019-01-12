Пенсійний фонд за півтора місяця отримав понад 1,5 млрд від розмитнення «євроблях»

Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України

З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1,566 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

З цієї суми 158,2 млн гривень – мито, 495,5 млн грн - ПДВ, 738 млн грн – акцизний податок, 174,1 млн гривень – кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів.

Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

За вказаний період було здійснено митне оформлення 24,6 тис. автомобілів з іноземною реєстрацію, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із загальної кількості оформлених авто – понад 21 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили кошти в розмірі 8,5 тис грн за кожне авто, що звільнило їх від адміністративної відповідальності.

Як свідчать дані митної статистики, протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацію.

Як інформував ZAXID.NET, 25 листопада 2018 року в Україні набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах та суттєво ускладнюють ввезення авто на євро номерах в Україну.

Згідно з новими законами, так званим євробляхарам, що в'їжджають в Україну у режимі транзиту, треба вносити заставу, що дорівнює сумі розмитнення авто. Згодом суму внесеної застави можна повернути. Проте ці гроші можна втратити, якщо порушити термін перебування авто в Україні. Тому для багатьох українців ввезення автомобілів у режимі транзиту стало невигідним.