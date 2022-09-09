Перед львівською ратушею приспустили прапор Великої Британії
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Вранці у п’ятницю, 9 вересня, перед львівською ратушею приспустили прапор Великої Британії у знак солідарності із британським народом після смерті королеви Єлизавети ІІ. Британська королева померла у своїй шотландській резиденції ввечері 8 вересня на 97 році життя.
фото Андрія Садового
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До теми
Померла королева Єлизавета ІІ ZAXID.NET