Вранці у п’ятницю, 9 вересня, перед львівською ратушею приспустили прапор Великої Британії у знак солідарності із британським народом після смерті королеви Єлизавети ІІ. Британська королева померла у своїй шотландській резиденції ввечері 8 вересня на 97 році життя. фото Андрія Садового

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