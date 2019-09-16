Перед вбивством бойовика «ДНР» у Маріуполі за його будинком стежили

За день до вбивства бойовика «ДНР» Романа Джумаєва біля багатоповерхівки, у якій він жив, протягом шести годин чергував чоловік в автомобілі, розповіла сусідка Джумаєва Анжела в коментарі «Громадському радіо».

«Шість годин чоловік взагалі не виходив з автівки, слідкував. Не палив, бо я навіть особисто ходила, дивилась недопалки. Хоча б в туалет людина могла вийти, але ні, не виходив», – розповіла жінка.

Анжела, яка бачила, що за Джумаєвим слідкували, почула постріли, на місце вбивства прибігла другою.

«Я чула сусідку, яка в його коридорі істерично волала, що не може викликати швидку. Бо у швидкій питали, хто ви, прізвища. Вона сказала, що вогнепальне, ще можна врятувати, він хрипів же ще. Його рідна бабуся перебувала з ним у квартирі, вона навіть не зрозуміла, що сталося, сусіди почали вибігати. На власні очі я бачила сім куль на майданчику», – розповіла сусідка.

Як відомо, Джумаєва звинувачували у створенні терористичної групи. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі. Кримінальне провадження ще не закрили, а 5 серпня Жовтневий суд Маріуполя відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

За словами сусідки, умови арешту він виконував.

Бойовика з угруповання «Пятнашка» терористів «ДНР» Романа Джумаєва вбили 16 вересня у Маріуполі у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів. Його розстріляли після того, як він відчинив двері своєї квартири.