У Маріуполі невідомі розстріляли бойовика «ДНР» на порозі його квартири

Джумаєв воював проти українських військ під Донецьким аеропортом і Дебальцевим

У Маріуполі невідомі розстріляли представника російських окупаційних сил, бойовика «ДНР», 28-річного Романа Джумаєва. Про це повідомив маріупольський сайт «0629» з посиланням на власні джерела. Також про вбивство найманця поінформував сайт LB.ua.

Наразі відомо, що 16 вересня об 11:36 до квартири багатоповерхового будинку на вулиці Воїнів-визволителів подзвонили невідомі і розстріляли Джумаєва, який відчинив двері, впритул. Згідно з даними медиків, на тілі виявлено численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги.

Прес-служба місцевого відділу поліції повідомила, що на місце виїхала слідчо-оперативна група, тривають слідчі дії.

Поліція та місцеві мешканці в під'їзді будинку, де жив Джумаєв. Фото сайту MRPL.CITY

Сусідка вбитого бойовика повідомила, що напередодні за будинком, де розташована його квартира, шість годин стежив невідомий чоловік.

За даними маріупольських ЗМІ, вбитий бойовик Джумаєв до війни працював програмістом, а після російського вторгнення входив до складу бандформування «П'ятнашка» та воював проти українських військ під Донецьким аеропортом і Дебальцевим. Потім він втік до Білорусі, а коли там стали порушувати питання про депортацію, повернувся в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року в Мар'їнському районі Донеччини під час спроби перетнути лінію зіткнення з боку окупованої території.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за звинуваченням Джумаєва було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика було затримано в грудні 2018 роки за напад на поліцейського, і тоді йому визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 5 серпня колегія Жовтневого райсуду Маріуполя відпустила Джумаєва під домашній арешт.