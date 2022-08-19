За кілька днів до 24 лютого, інформатори ФСБ отримали наказ залишити Київ

Працівники Федеральної служби безпеки держави-терориста Росії були настільки переконані у легкому захопленні Києва, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення активно займалися облаштуванням орендованих квартир в українській столиці. Вони були переконані, що зможуть через 2-3 дні спокійно розміщувати там свої конспіративні штаби, пише The Washington Post, посилаючись на дані української розвідки.

За кілька днів до 24 лютого, інформатори ФСБ отримали наказ залишити Київ, але залишити ключі від своїх будинків для оперативників, які прибувають з Росії.

«За словами офіційних осіб, за кілька днів до того, як російські війська увійшли в Україну, інформаторам ФСБ було наказано покинути столицю, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників, що прибувають», – вказано в повідомленні.

Інформація підтверджується перехопленими спецслужбами телефонними розмовами, де російські силовики вимагають у колег подробиці про квартири.

Нагадаємо, російські війська розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну у ніч на 24 лютого. Західні ЗМІ дізналися, що російський воєнний злочинець Владімір Путін хотів захопити Київ за три дні.