Президент Володимир Зеленський заявив, що насправді Україна тривалий час готувалася до масштабного вторгнення російських загарбників, але це відбувалося в таємному режимі. Про це він сказав 1 березня в інтерв’ю CNN та Reuters, пише «Новинарня».

Голова держави розповів, що йому не подобалося, коли від нього постійно хотіли публічно отримати інформацію про способи стримування Росії, які планувала Україна. За словами Зеленського, відбувалася планомірна робота з організації відбиття нападу. Президент натякнув, що вся інформація максимально приховувалася, щоб для ворога рішуча відсіч Збройних сил України стала несподіванкою. Загалом, за його словами, було розроблено шість різних планів оборони держави в залежності від тактики агресора.

«Ту відповідь [української армії], яку ви сьогодні бачите, те, як працює наша армія, як вона захищає – думаю, ви прекрасно розумієте, що ми готувалися до всього. Але коли ти готуєшся заздалегідь, не обов’язково готувати свого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції», – пояснив президент України.

Нагадаємо, Росія напала на Україну вранці 24 лютого і наразі продовжує атакувати і руйнувати українські міста. Ворог має намір захопити Київ і скинути законну українську владу.