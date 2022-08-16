Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини

Сполучені штати Америки у жовтні 2021 року знали, що Росія готує напад на Україну, а тому намагалися переконати союзників і президента України Володимира Зеленського у реальності імовірності російського нападу. Як пише американське видання The Washington Post, російський президент та воєнний злочинець Владімір Путін планував окупувати більшу частину України, за винятком невеликої території на заході держави.

Видання посилається на понад 30 співрозмовників з-поміж високопоставлених офіційних осіб США, України, Європи та НАТО, деякі з яких говорили на умовах анонімності.

Зазначається, що саме у жовтні 2021 року на засіданні в Овальному кабінеті у Білому домі відбулося засідання за участі президента США Джо Байдена. Саме тоді Байден дізнався, що у Росії все готове до масованого нападу і вирішив, що потрібно або стримувати Путіна, або протистояти йому, і що США не повинні діяти самостійно, однак у той час НАТО було далеко не одностайним у цьому питанні.

Свої висновки вони зробили на основі супутникових зображень, перехоплених повідомлень і джерел. Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван організував цю зустріч із президентом через тривогу щодо майбутнього нападу. Це була не єдина зустріч, присвячена обговоренню нового вторгнення. Розвідка Штатів зуміла проникнути в російські кола і зʼясувала, що план Путіна передбачав окупацію більшої частини країни.

Військові плани Путіна передбачали захоплення більшої частини України та могли створити пряму загрозу східному флангу НАТО або навіть зруйнувати безпекову архітектуру Європи після Другої світової війни.

За даними американської розвідки, росіяни мали атакувати з півночі, по обидва боки від Києва. Одні сили мали рухатися на схід від столиці через Чернігів, а інші мали обійти Київ із заходу, просуваючись на південь із Білорусі через «природний пролом» між Чорнобильською зоною й навколишніми болотами.

Сформувавши кліщі навколо столиці, росіяни планували заволодіти Києвом за три-чотири дні. Російські спецпризначенці мали знайти й усунути президента Володимира Зеленського, вбивши його, якщо буде потрібно, і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд. Окремо російські війська мали прийти зі сходу та пройти через центр України до Дніпра, а війська з тимчасово окупованого Криму захопити південно-східне узбережжя Дніпра. Ці дії мали зайняти кілька тижнів, як передбачалося у російських планах.

Зробивши паузу для перегрупування та переозброєння, окупанти мали рушити на захід, до лінії північ-південь, що простяглася від Молдови до західної Білорусі, залишивши на заході останки української держави – територію, що, за розрахунками Путіна, була населена «невиправними неонацистськими русофобами».

У матеріалі наголошується, що Путін розраховував на те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україні викличе лише обурення Заходу, оскільки США хотіли уникнути нових воєн після Афганістану і через боротьбу з коронавірусом, канцлерка ФРН Ангела Меркель пішла у відставку, Велика Британія зіткнулася з економічною кризою після виходу з Євросоюзу, а президент Франції Емманюель Макрон був зайнятий виборами. Також окремим чинником називалася залежність Європи від російських енергоресурсів.

Аналітики вважають, що Путін, якому мало виповнитись 69, розумів, що в нього мало часу, щоб закріпитися як одному з великих лідерів Росії – того, хто відновив панування РФ у Євразії. Путін розраховував, що будь-яка відповідь Заходу не буде реально сильною. Директор ЦРУ Вільям Бернс, який служив послом США в Москві і мав найбільш прямі контакти з Путіним серед усіх в адміністрації Байдена, назвав російського лідера зацикленим на Україні.

Співрозмовники видання зазначають, що деяким присутнім у Білому домі важко було усвідомити масштаб амбіцій російського лідера. Вони не вірили, що «розумна країна могла б піти на таке».

Дані розвідки передали українському військово-політичному керівництву, проте до них в Україні поставилися скептично, оскільки подробиць американці не розкривали. У Німеччині, Франції й НАТО також не вірили у можливість великої війни в Україні, менш скептично ставилися країни Балтії та Британія, які вірили у можливість вторгнення.

На тлі підготовки нападу США збільшили кількість своїх військ у Європі та надавали зброю українцям. Один із високопосадовців на умовах анонімності заявив, що росіяни збирались нападати незалежно від того, чи Україна отримувала озброєння. Думка про те, що війни не було б, якби українцям не дали озброєння, в адміністрації президента Штатів вважали немислимою.

Зрештою США вирішили розкрити деякі дані та опублікували фото з супутника з позиціями військ Росії. На початку лютого адміністрація Байдена повідомила, що Москва розглядає можливість операції під фальшивим прапором як приводу для вторгнення.

Крім того, 12 січня Бернс здійснив візит до Києва, під час якого повідомив Зеленському, що за даними розвідки, Росія має намір завдати блискавичного удару по Києву та обезголовити центральну владу. Також у США також припускали, що Росія спробує спочатку висадити свої війська в аеропорту в Гостомелі, передмісті столиці, і розпочне штурм Києва.

Після початку ракетних ударів по території України й початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Байденом, де закликав американського президента негайно зв'язатися з якомога більшою кількістю інших світових лідерів і дипломатів, щоб ті публічно заявили про свою позицію та сказали Путіну припинити війну.

Зеленський був стривожений і просив Байдена надати Україні всі необхідні розвідувальні дані. Він заявив, що українці боротимуться і зможуть втриматися, але їм потрібна американська допомога.