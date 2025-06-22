Перехід армії на корпусну систему відбувається практично без затримок, каже Олександр Сирський

До кінця 2025 року Збройні сили України завершать основні етапи переходу на корпусну систему. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передають агентства «Укрінформ» та «УНІАН» в неділю, 22 червня.

«Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об’єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі», – сказав Сирський.

Водночас зі слів головкома, рівень ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ) залишається, а рівень ОТУ (оперативно-тактичні угруповання) – поступово ліквідується.

Головнокомандувач розповів, що перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності й визначені комплекти військ.

«Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони», – пояснив Сирський.

Реорганізація Збройних сил також передбачає більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.

«Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії», – додав Сирський.

Сирський наголосив, що процес переходу армії на корпусну систему відбувається практично без затримок. Командири корпусів обрали собі заступників та начальники штабів. Здебільшого усі вони – колишні командири бригад, які відзначились на полі бою.

Нагадаємо, у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.