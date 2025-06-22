Перехід на армійські корпуси дасть можливість йти в контрнаступи, – Сирський
Реорганізація армії також сприятиме ефективнішому використанню наявних сил і засобів на фронті
До кінця 2025 року Збройні сили України завершать основні етапи переходу на корпусну систему. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передають агентства «Укрінформ» та «УНІАН» в неділю, 22 червня.
«Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об’єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі», – сказав Сирський.
Водночас зі слів головкома, рівень ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ) залишається, а рівень ОТУ (оперативно-тактичні угруповання) – поступово ліквідується.
Головнокомандувач розповів, що перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності й визначені комплекти військ.
«Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони», – пояснив Сирський.
Реорганізація Збройних сил також передбачає більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.
«Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії», – додав Сирський.
Сирський наголосив, що процес переходу армії на корпусну систему відбувається практично без затримок. Командири корпусів обрали собі заступників та начальники штабів. Здебільшого усі вони – колишні командири бригад, які відзначились на полі бою.
Нагадаємо, у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.