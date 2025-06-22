Мобільні вогневі групи наразі збивають до 40% «шахедів» Росії

У Збройних силах планують застосовувати легкомоторну авіацію для боротьби з ударними безпілотниками типу «шахед», якими Росія регулярно атакує Україну. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами у суботу, 21 червня, пише «Бабель».

«Одним із перспективних напрямків протидії “шахедам” є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти коштом фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися», – сказав Сирський.

Він розповів, що Україна отримує сучасні літаки легкомоторної авіації, оснащені сучасним озброєнням та засобами навігації. Це значно підвищить ефективність протидії російським дронам-камікадзе.

За даними Головнокомандувача, мобільні вогневі групи наразі збивають до 40% «шахедів». Також цим дронам протидіє військова авіація.

«Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, передусім з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів», – зазначив Олександр Сирський.

Загалом ефективність знищення ударних дронів «шахед» – приблизно 82%, повідомляє LB.ua з посиланням на Сирського.

Головком також розповів, що в тилових регіонах Повітряні сили нарощують спроможності щодо протидії масованим атакам ударних дронів РФ із застосуванням БпЛА-перехоплювачів (зенітних дронів). Однак для ефективної роботи операторів БпЛА-перехоплювачів необхідні сотні РЛС – на озброєнні Повітряних сил їх одиниці.

Окрім того, проблемним питанням залишається забезпечення зенітними ракетними комплексами та зенітними керованими ракетами до них для надійного прикриття українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.

До слова, у червні російські окупанти почали використовувати новий дрон-розвідник, який запускається перед ударами дронами-камікадзе типу «шахед».