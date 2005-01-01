Перехрестя на Новому Львові на чотири дні перекриють для руху транспорту

З 09:00 середи, 27 грудня, і до 20:00 суботи, 30 грудня, у Львові перекриють для руху транспорту перехрестя вул. Тернопільська – вул. Угорська.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, перехрестя перекриють для руху транспорту у зв'язку з укладанням дорожнього покриття в межах реконструкції та облаштування кільця на перехресті вул. Тернопільської, Панаса Мирного Угорської, Литвиненка.

Схема об'їзду перехрестя (клікніть для збільшення)

За інформацією упраління транспорту ЛМР, громадський транспорт, який курсує через це перехрестя, здійснюватиме об’їзд по вул. Карбишева, Героїв Крут, Запорізькій та Панаса Мироного.

Зазначимо, що це вже друге перекриття перехрестя. Вперше рух перекривали в середині грудня, однак тоді зробили лише частину дорожнього покриття.