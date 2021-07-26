Вулицю Хмельницького планують відкрити для проїзду на початку серпня

У найближчі вихідні, 31 липня – 1 серпня, дорожники дороблятимуть ремонт на кільці вул. Богдана Хмельницького - Липинського - Кукурудзяна. Через це кільце повністю перекриють для транспорту, а міські автобуси, маршрут яких пролягає цією ділянкою, змінять рух.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, на два дні змінять маршрут семи автобусів:

№9 (Автовокзал (вул. Вернадського) – с. Муроване) курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького - вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського.

(Автовокзал (вул. Вернадського) – с. Муроване) курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького - вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського. №1а (пл. Галицька – Дубляни): вул. Богдана Хмельницького - вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського.

(пл. Галицька – Дубляни): вул. Богдана Хмельницького - вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського. №53 (пр. Червоної Калини – «Галицьке Перехрестя»): вул. Богдана Хмельницького - вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського.

(пр. Червоної Калини – «Галицьке Перехрестя»): вул. Богдана Хмельницького - вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського. №34 (Білогорща – вул. Чигиринська) у напрямку руху до вул. Чигиринська курсуватиме: вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська – надалі за маршрутом.

(Білогорща – вул. Чигиринська) у напрямку руху до вул. Чигиринська курсуватиме: вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська – надалі за маршрутом. №39 (Авторинок – вул. Грінченка): вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська – вул. Грінченка.

(Авторинок – вул. Грінченка): вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська – вул. Грінченка. №19 (вул. Щурата – «Санта Барбара»): вул. Миколайчука – вул. Промислова – вул. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова.

(вул. Щурата – «Санта Барбара»): вул. Миколайчука – вул. Промислова – вул. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова. №20 (вул. Суботівська – вул. Польова): вул. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Польова.

Після завершення ремонтних робіт рух на кільці на вул. Липинського – Хмельницького буде саморегульованим, як на перетині вул. Липинського – пр. Чорновола.

«На кільці машини будуть рухатися двома смугами, а вул. Кукурудзяна буде одностороння – на виїзд. Саморегульоване кільце відповідатиме всім параметрам навколишніх вулиць», — пояснив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Нагадаємо, ремонт вул. Богдана Хмельницького у Львові підходить до завершення. З понеділка, 2 серпня, вулицю обіцяють відкрити для проїзду транспорту. У найближчі вихідні водіїв просять оминати кільце на перехресті вул. Хмельницького-Липинського для того, щоб робітники якнайшвидше закінчили роботи.