Третій етап рекоснтрукції вул. Шевченка триватиме до кінця року

У Львові на реконструкцію перекрили ще одну частину вул. Шевченка. Ділянку від вул. Залізничної до вул. Єрошенка закрили у вівторок, 1 червня. Зв’язку із ремонтними роботами два міські маршрути змінили схему руху.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, зараз йдеться про перекриття вул. Шевченка лише від вул. Залізничної до вул. Єрошенка протяжністю близько 300 метрів. Ділянку до вул. Ярослава Мудрого перекрить пізніше.

У зв’язку з перекриттям вул. Шевченка автобусні маршрути №17 і №61 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Міський автобусний маршрут №17, який курсує із вул. Рудненської до вул. Миколайчука здійснюватиме об’їзд наступними вулицями:

у напрямку руху з мікрорайону Левандівка:

вул. Левандівська – нова розв’язка (квазікільце) – вул. Залізнична – вул. Ясна - вул. Комарова – вул. Сорохтея – вул. Бортнянського – вул. Юнаківа – вул. Шевченка – далі за маршрутом;

у зворотному напрямку:

вул. Шевченка – вул. Юнаківа – вул. Бортнянського – вул. Сорохтея – вул. Комарова – вул. Ясна – вул. Залізнична – нова розв’язка (квазі-кільце) – вул. Шевченка – вул. Левандівська – далі за маршрутом.

Міський автобусний маршрут №61, який курсує із с. Підрясне до с. Підбірці, здійснюватиме об’їзд наступними вулицями:

у напрямку руху з мікрорайону Рясне:

вул. Шевченка – вул. Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – пл. Різні – далі за маршрутом;

у зворотному напрямку:

пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця - вул. Ковча – вул. Шевченка – далі за маршрутом.

«Реконструкція всієї вул. Шевченка йде в одній концепції. Дві ділянки ми вже відремонтували і залишається з’єднати їх з третьою. Повністю завершена вулиця позитивно впливатиме на рух транспорту, велосипедистів, буде зручною для пішоходів. Адже там буде чотири смуги для руху транспорту, які в напрямку до центру плавно зменшаться до трьох. Буде смуга для громадського транспорту, будуть замінені світлофорні об’єкти, влаштовані хідники, велодоріжки», – розповів Андрій Білий.

Схема об'їзду вул. Шевченка (від вул. Єрошенка до вул. Залізничної) для транспорту

Нагадаємо, вул. Шевченка реконструюють у кілька етапів. Торік там уже збудували квазі-кільце в районі вул. Залізничної та Левандівської за 89,6 млн грн уже, а 30 грудня – відкрили ділянку від церкви Анни до вул. Ярослава Мудрого, ремонт якої коштував 58,8 млн грн. Ремонт ділянки від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної буде третім етапом реконструкції вулиці і коштуватиме 186,6 млн грн. Останнім етапом ремонту вулиці буде відтинок від вул. Левандівської до вул. Ковча. У цій частині передбачений пересадковий вузол для приміських автобусів.