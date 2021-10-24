У людей, які хворіли на коронавірусне захворювання Covid-19, проблеми з пам'яттю можуть зберігатися протягом півроку після одужання. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на телеканал NBC.

Як повідомляється, науковці Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Сінай (США) вивчали різноманітні види когнітивних порушень у тих, хто хворів на коронавірус. Дослідження проводилося з квітня 2020 по травень 2021 року, в ньому взяли участь 740 осіб. В анамнезі учасників був перенесений ковід, і не було деменції.

«Результати показали відносно високий рівень когнітивних порушень через 6-7 місяців після зараження пацієнтів коронавірусом», – йдеться в дослідженні.

У 24% видужалих спостерігалися проблеми з пам'яттю, виконанням декількох завдань, швидкістю обробки інформації, фокусуванням і через сім місяців після зникнення симптомів вірусу. Також зустрічалися проблеми з недостатньою швидкістю обробки інформації та здатністю людини ініціювати, планувати, організовувати і виносити судження.

Майже кожен четвертий учасник дослідження поставав перед труднощами при запам'ятовуванні нової інформації. На другому місці серед когнітивних дисфункцій – проблема з відтворенням спогадів.

Когнітивні порушення фіксувалися в різних вікових групах, включно з молодими людьми. У пацієнтів, які пройшли через відділення інтенсивної терапії, окрім проблем з пам'яттю, також спостерігалися проблеми з мисленням.

Водночас когнітивні дисфункції фіксувалися й у пацієнтів, які перехворіли в легкій формі.