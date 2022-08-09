Переселенець з Києва поскаржився на гарячу лінію уряду щодо оголошення, де ВПО просять розмовляти українською мовою, яке розміщене на вході в торговий центр у Трускавці. У мерії міста-курорта висловили підтримку підприємцям, які розмістили такі оголошення.

Як повідомили у мерії Трускавця в понеділок, 8 серпня, переселенець з Києва звернувся на гарячу лінію Кабінету міністрів і повідомив, що у Трускавці розміщене оголошення, в якому переселенців просять спілкуватися українською мовою. Чоловік сфотографував оголошення, яке розміщене на вхідних дверях торгового центру «Славутич» на вул. Стебницькій, де написано: «Шановні переселенці! Ми – Україна. Ми розмовляємо виключно українською. Не знаєте – вчіть, говоріть українською, хай ламаною, але спілкуйтеся нею!».

За інформацією міської ради Трускавця, киянин визначив такі листівки як «розповсюдження наказного оголошення на Львівщині для переселенців». Представники мерії пояснили переселенцю, що Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та «покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

«Хоча Трускавецька міська рада не приймала нормативно-правового акту щодо затвердження тексту оголошення, розміщеного на будівлях на вул. Стебницькій, але ініціативи підприємців щодо популяризації української мови серед ВПО вітаються», – вказано у повідомленні Трускавецької міської ради.

У мерії також нагадали, що переселенці мають можливість покращити рівень володіння українською мовою на безкоштовних курсах та клубах спілкування, організованих місцевим відділом освіти.